Стало известно будущее главного тренера «Арсенала» Артеты

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«Арсенал» подготовил для главного тренера команды Микеля Артеты новый контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшее время новое предложение для 42-летнего испанского специалиста будет оговорено между сторонами. Руководство клуба довольно работой тренера. Обе стороны хотят подписать новое соглашение друг с другом. Если соглашение между тренером и клубом будет подписано, Микель Артета станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

Испанец возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством «канониры» выиграли Кубок Англии и дважды становились обладателями Суперкубка Англии.

В сезоне-2023/24 «Арсенал» финишировал вторым в турнирной таблице АПЛ, уступив «Манчестер Сити» два очка.

Действующее соглашение Артеты с лондонцами рассчитано до лета 2025 года.

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