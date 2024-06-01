Экс-массажист «Спартака» и «Реджаны» рассказал о работе с Карло Анчелотти

Бывший массажист московского «Спартака» Геннадий Беленький, работавший с Карло Анчелотти, рассказал о сотрудничестве с тренером.

– Вы застали Анчелотти в самом начале тренерского пути. Можете вспомнить, как он приходил в «Реджану»? Были ли тогда удивлены, что такой именитый игрок идёт в клубе Серии В?

– Карло пришёл, когда «Реджана» вылетела в Серию B после двух лет в элите. Руководство решило пригласить молодого и амбициозного тренера, который должен был решить задачу по возвращению. Это обычная практика. Тем более Анчелотти до этого уже имел опыт работы в сборной Италии. Карло начал с большим энтузиазмом, ещё на сборах было видно, что он очень заряжен. И отлично работал в предсезонный период. Но и, справедливости ради, команда у нас была хорошей. Впоследствии многие сделали хорошую карьеру в Серии А – Симутенков, Балотта, Мацолла и другие.

– Как его восприняли игроки?

– Очень хорошо. Ведь Карло не просто тренировал, а ещё и участвовал во всех упражнениях. Это их вдохновляло. Что тренер может не только рассказать, но и показать. Однако при этом он сразу обозначил, что главный именно он. И подтверждал это действиями. Например, команда постоянно хорошо готовилась тактически. Многое Карло брал из методик Сакки. И очень хорошо реализовывал все идеи, – сказал Беленький в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.