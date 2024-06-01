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«Аль-Хиляль» получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за самую длинную победную серию

«Аль-Хиляль» получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за самую длинную победную серию
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«Аль-Хиляль» получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Команда из Саудовской Аравии выигрывала 34 матча подряд, установив официальный мировой рекорд. «Аль-Хиляль» побеждал в каждом матче с сентября 2023 по апрель 2024 года.

Серия прервалась в полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов, где «Аль-Хиляль» проиграл «Аль-Айну» (ОАЭ) со счётом 4:2.

Летом 2023 года «Аль-Хиляль» пополнил свой состав такими звёздами как Неймар, Малком, Рубен Невеш, Александр Митрович, Сергей Милинкович-Савич и Калиду Кулибали.

По итогам сезона «Аль-Хиляль» выиграл чемпионат Саудовской Аравии, набрав 96 очков. Второе место занял «Аль-Наср» (82 очка), замкнул тройку «Аль-Ахли» (65 очков).

Вчера, 31 мая, «Аль-Хиляль» выиграл Кубок Саудовской Аравии, обыграв в финале «Аль-Наср» (1:1, 5:4 пен.).

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