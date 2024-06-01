Геннадий Беленький: у Миранчука позитивная репутация в Италии, хорошая пресса

Бывший массажист «Сассуоло» Геннадий Беленький рассказал, как в Италии относятся в российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

– У него очень позитивная репутация, хорошая пресса. К нему здесь здорово относятся. Просто в «Аталанте» большая конкуренция. Там собрались игроки высочайшего класса. Победа в Лиге Европы о многом говорит. Он там борется за место в составе. Часто выходит и хорошо использует время, которое у него есть. Алексей молодец. Не опускает руки. Понятно, что ему хочется играть чаще. Думаю, будущее у него есть будь то «Аталанта» или «Торино» – они тоже хотят же его вернуть.

– Какие-то ещё россияне могут оказаться в Италии?

– Мне трудно говорить. В дело вмешивается политика. Она дурно влияет на всё происходящее. Я считаю, что наши молодые ребята могут здесь заиграть. Так и должно быть. В своё время так было с Колывановым, Шалимовым, Симутенковым. Я был бы очень рад увидеть здесь кого-то из россиян. Но не знаю, насколько это возможно, – сказал Беленький в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 41 матч, забил 4 мяча и отдал 12 голевых передач.

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