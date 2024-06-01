«Он был для всех старшим братом». Экс-массажист клуба Беленький — о работе с Анчелотти

Бывший массажист «Реджаны» Геннадий Беленький, который работал в клубе вместе с Карло Анчелотти, рассказал о работе с итальянским специалистом.

– Как он строил отношения с футболистами?

– Он никого не выделял, все равны. Требования ко всем одинаковые. Но при этом в каком-то смысле он был для всех старшим братом. Выстроил со всеми очень тёплые отношения. И объединял всех одной целью. Его очень уважали – может, тогда не столько как тренера, так как тогда он был очень молод, сколько как прекрасного игрока.

– Коммуникация внутри тренерского штаба – какой она была?

– Я хорошо знаком с его первыми ассистентами. В частности, с Вилльямом Векки. К сожалению, его сейчас нет в живых. Отмечу, что все его помощники были старше его. И это сыграло в плюс. Они могли давать правильные советы. И во всем поддерживали его, – сказал Беленький в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Анчелотти возглавлял «Реджану» с 1995 по 1996 год.