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«Реал» — «Боруссия»: во сколько начало финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Реал» — «Боруссия»: во сколько начало финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На своём пути к финалу «Реал» обыграл «Лейпциг» (2:1), «Манчестер Сити» (4:4, 4:3 пен.) и «Баварию» (4:3).

«Боруссия» в плей-офф Лиги чемпионов оказалась сильнее ПСВ (3:1), мадридского «Атлетико» (5:4) и «ПСЖ» (2:0).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.

Больше всего титулов Лиги чемпионов у «Реала» — 14 трофеев. Второе место занимает «Милан» (7 трофеев), замыкает тройку «Бавария» (6 трофеев).

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