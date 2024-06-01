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«Рома» подписала защитника «Лейпцига» Анхелиньо

«Рома» подписала защитника «Лейпцига» Анхелиньо
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Защитник «Лейпцига» Анхелиньо стал новым игроком «Ромы», сообщает сайт клуба.

Сумма трансфера составила € 5,2 млн. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Прошлый сезон Анхелиньо провёл в римской команде на правах аренды. Испанец сыграл 39 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.

По завершении Серии А «Рома» заняла шестое место с 63 очками. Досрочным чемпионом Италии стал «Интер» (94 очка).

За свою карьеру Анхелиньо поиграл за «Жирону», «Манчестер Сити», ПСВ, «Лейпциг», «Хоффенхайм» и «Галатасарай».

Среди трофеев у Анхелиньо Кубок Германии (2022) и два Кубка английской лиги (2016, 2020).

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