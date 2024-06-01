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«Мы не одержимы этим трофеем». Анчелотти — о финале Лиги чемпионов

«Мы не одержимы этим трофеем». Анчелотти — о финале Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда. Итальянский специалист заявил, что уже доволен сезоном, вне зависимости от результата игры в Лондоне.

«Мы не одержимы этим трофеем. Это наша миссия. Мы одержимы конкуренцией. Очевидно, что выиграть Лигу чемпионов очень важно, но я думаю, что мы могли бы утверждать, что наш сезон уже успешен.

Мы близки к самому большому, что можно сделать в футболе: к тому, чтобы поднять трофей Лиги чемпионов. Но есть страх, что мы позволим ему ускользнуть. Поэтому нам нужно наслаждаться пребыванием здесь, нам нужно немного удачи», – цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, финальный матч ЛЧ между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» начнётся сегодня, 1 июня, в 22:00 мск.

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