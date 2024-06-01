«Мы не одержимы этим трофеем». Анчелотти — о финале Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда. Итальянский специалист заявил, что уже доволен сезоном, вне зависимости от результата игры в Лондоне.

«Мы не одержимы этим трофеем. Это наша миссия. Мы одержимы конкуренцией. Очевидно, что выиграть Лигу чемпионов очень важно, но я думаю, что мы могли бы утверждать, что наш сезон уже успешен.

Мы близки к самому большому, что можно сделать в футболе: к тому, чтобы поднять трофей Лиги чемпионов. Но есть страх, что мы позволим ему ускользнуть. Поэтому нам нужно наслаждаться пребыванием здесь, нам нужно немного удачи», – цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, финальный матч ЛЧ между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» начнётся сегодня, 1 июня, в 22:00 мск.

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