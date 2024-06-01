Беленький — о кризисе в «Реджане»: сказали, что расстанутся с игроками, но не с Анчелотти

Бывший массажист «Реджаны» Геннадий Беленький рассказал о периоде кризиса в итальянском клубе.

– Старт работы в «Реджане» у Анчелотти вышел неудачным, команда шла внизу таблицы.

– Да. После подготовительного процесса начались игры и что-то пошло не так. Такое бывает: вроде хорошо потрудился, есть желание, но не получается добиваться результата. И через несколько месяцев настал критический момент. В прессе пошла информация, что его увольняют.

И в этот момент нам назначили общее собрание. Руководство встретилось со всей командой. И дали такой посыл: мол, вы могли видеть в прессе, что Карло может быть уволен. Но этого не будет. Анчелотти точно доработает до конца сезона. А вот в зимнее трансферное окно, если мы и будем принимать меры, то по отношению к игрокам, а не к тренеру.

Думаю, в тот момент все окончательно поняли, что Карло доверяют. И ситуацию надо исправлять. В итоге после этого пошли победы. И вроде за тур до конца обеспечили, – сказал Беленький в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Анчелотти возглавлял «Реджану» с 1995 по 1996 год. По итогам сезона команда под руководством итальянского специалиста заняла 15-е место с 47 очками.