Санчо: я ещё не отошёл полностью от оскорблений, которые были в мой адрес после Евро-2020

Крайний нападающий сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо рассказал, что он до сих пор рефлексирует из-за массовых оскорблений, которым он подвергся после финала Евро-2020, где он не реализовал 11-метровый в послематчевой серии пенальти, а «три льва» проиграли Италии (1:1, пен. 3:2).

«Это всё ещё иногда крутится у меня в голове. Не думаю, что я полностью восстановился от этого, но изо всех сил стараюсь преодолеть данную ситуацию.

Было неприятно получить такую негативную реакцию. Я бы и через миллион лет не подумал, что мы столкнёмся с чем-то подобным, находясь в Лондоне и представляя нашу страну. Это воспоминание, которое я пытаюсь заблокировать, но не могу вести себя так, будто этого не было. Так что это одно из тех воспоминаний, которые нужно пережить», — приводит слова Санчо CNN.

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