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Вестерманн войдёт в тренерский штаб Флика в «Барселоне» — журналист Хуанмарти

Вестерманн войдёт в тренерский штаб Флика в «Барселоне» — журналист Хуанмарти
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Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик возьмёт в свой штаб Хайко Вестерманна. Об этом сообщает инсайдер Тони Хуанмарти в своих социальных сетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Как сообщает источник, свободное знание испанского языка стало ключом к тому, чтобы он присоединился к штабу Флика. Помимо помощи тренеру в ряде вопросов, таких как контроль над молодыми игроками, Вестерманн неофициально будет выполнять роль переводчика. Флик учит испанский, но в первые недели переводчик будет очень полезен, чтобы лучше донести идеи тренера.

Напомним, 29 мая Флик был объявлен новым главным тренером каталонского клуба. соглашение «Барселоны» со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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