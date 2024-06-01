«Юнайтед» продлит контракт с Майну, увеличив его зарплату в четыре раза — Daily Star

«Манчестер Юнайтед» предложит новый долгосрочный контракт 19-летнему полузащитнику Кобби Майну. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, по новому трудовому соглашению заработная плата Майну увеличится в четыре раза и достигнет показателя в £ 80 тыс. (€ 93 тыс.) в неделю. Подчёркивается, что полузащитник подпишет новый контракт после Евро-2024, куда с высокой долей вероятности он поедет в составе сборной Англии.

Напомним, в нынешнем сезоне Майну принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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