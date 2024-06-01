Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Акрон» — «Урал»: во сколько начало переходного матча, где смотреть трансляцию

В ответном переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 встретятся тольяттинский «Акрон» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Кристалл» в Тольятти. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

«Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.