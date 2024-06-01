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«Акрон» — «Урал»: во сколько начало переходного матча, где смотреть трансляцию

«Акрон» — «Урал»: во сколько начало переходного матча, где смотреть трансляцию
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В ответном переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 встретятся тольяттинский «Акрон» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Кристалл» в Тольятти. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

«Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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