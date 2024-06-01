Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может стать игроком «Ювентуса» — источник

26-летний полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может перейти в «Ювентус», сообщает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, контакты клубов продолжаются уже некоторое время. Также сообщается, что руководство «старой синьоры» хотело добавить в сделку полузащитника Уэстона Маккенни, но бирмингемцы ответили отказом.

Бразилец Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.