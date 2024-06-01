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Клуб из Саудовской Аравии готов предложить «Барселоне» € 100 млн за Рафинью — MD

Клуб из Саудовской Аравии готов предложить «Барселоне» € 100 млн за Рафинью — MD
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Один из больших клубов Саудовской Аравии готов заплатить «Барселоне» € 100 млн за покупку 27-летнего крайнего нападающего Рафиньи. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразильский футболист отклонил первое личное предложение от неназванного саудовского клуба. Однако сине-гранатовые могут попытаться убедить Рафинью принять подобное предложение.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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