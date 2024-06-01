Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кто будет судить финал Лиги чемпионов — 2024 «Боруссия» — «Реал»

Кто будет судить финал Лиги чемпионов — 2024 «Боруссия» — «Реал»
Комментарии

Сегодня, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главным арбитром предстоящей игры будет Славко Винчич из Словении. Ассистентами судьи станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

На своём пути к финалу «Реал» обыграл «Лейпциг» (2:1), «Манчестер Сити» (4:4, 4:3 пен.) и «Баварию» (4:3). «Боруссия» в плей-офф Лиги чемпионов оказалась сильнее ПСВ (3:1), мадридского «Атлетико» (5:4) и «ПСЖ» (2:0).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.

Материалы по теме
Уши №15. Каким будет финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»?
Уши №15. Каким будет финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android