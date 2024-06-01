Кто будет судить финал Лиги чемпионов — 2024 «Боруссия» — «Реал»

Сегодня, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Главным арбитром предстоящей игры будет Славко Винчич из Словении. Ассистентами судьи станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

На своём пути к финалу «Реал» обыграл «Лейпциг» (2:1), «Манчестер Сити» (4:4, 4:3 пен.) и «Баварию» (4:3). «Боруссия» в плей-офф Лиги чемпионов оказалась сильнее ПСВ (3:1), мадридского «Атлетико» (5:4) и «ПСЖ» (2:0).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.