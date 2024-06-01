«Арсенал» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция переходного матча начнётся в 18:00

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Сегодня, 1 июня, состоится ответный переходной матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором встретятся тульский «Арсенал» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

Известные дети спортсменов: