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Экс-массажист «Спартака» и «Реджаны» рассказал, как вёл себя Анчелотти в кризисный период

Экс-массажист «Спартака» и «Реджаны» рассказал, как вёл себя Анчелотти в кризисный период
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Бывший массажист московского «Спартака» и «Реджаны» Геннадий Беленький рассказал, как вёл себя итальянский специалист Карло Анчелотти в кризисный период для клуба.

– Как Карло вёл себя в кризисный период в «Реджане»?
– Очень достойно. Он уравновешенный, никогда не срывался на крики. Правильно в Италии говорят – он сеньоре. Понятно, что переживал. Вряд ли ожидал такого начала. Но в итоге выбрался из этой ситуации и добился результата. Но и надо отметить помощников – того же Векке. Они поверили в талант Карло. В итоге Векке в будущем работал с ним ещё много лет.

Сейчас с ним работает Давиде, его сын. Как я понимаю, он отвечает за тренировочный процесс. Я помню его совсем маленьким, – сказал Беленький в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сейчас Анчелотти является главным тренером мадридского «Реала».

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