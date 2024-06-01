Экс-массажист «Спартака» и «Реджаны» рассказал, как вёл себя Анчелотти в кризисный период

Бывший массажист московского «Спартака» и «Реджаны» Геннадий Беленький рассказал, как вёл себя итальянский специалист Карло Анчелотти в кризисный период для клуба.

– Как Карло вёл себя в кризисный период в «Реджане»?

– Очень достойно. Он уравновешенный, никогда не срывался на крики. Правильно в Италии говорят – он сеньоре. Понятно, что переживал. Вряд ли ожидал такого начала. Но в итоге выбрался из этой ситуации и добился результата. Но и надо отметить помощников – того же Векке. Они поверили в талант Карло. В итоге Векке в будущем работал с ним ещё много лет.

Сейчас с ним работает Давиде, его сын. Как я понимаю, он отвечает за тренировочный процесс. Я помню его совсем маленьким, – сказал Беленький в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сейчас Анчелотти является главным тренером мадридского «Реала».