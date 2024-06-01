Геннадий Беленький: «Спартак» приговорён бороться за чемпионство

Бывший массажист «Спартака» и «Реджаны» Геннадий Беленький высказался о московском клубе.

– Я по-прежнему много смотрю футбола. Слежу за российским, итальянским чемпионатом. По-прежнему большой болельщик «Спартака». Всегда за него переживаю. Сейчас, правда, не очень хороший период, но долго это не продлится. Рано или поздно придут серьёзные и знающие люди, которые вернут клубу былую славу. То, что происходит сейчас, ненормально. «Спартак» приговорён бороться за чемпионство.

– В следующем сезоне команду возглавит Деян Станкович.

– Это один из сильнейших игроков в истории сборной Сербии. Я ему желаю всего самого хорошего. Надеюсь, он добьётся со «Спартаком» таких же успехов, как и в футбольной карьере.

Кстати, пользуясь случаем, хочу передать привет всем спартаковцам поколения 70-х, 80-х, 90-х годов, всем болельщикам и ветеранам. Пожелать им здоровья и успехов, – сказал Беленький в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.