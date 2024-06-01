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Экс-массажист «Спартака» и «Реджаны» рассказал, почему в 1990-е Анчелотти «опережал время»

Экс-массажист «Спартака» и «Реджаны» рассказал, почему в 1990-е Анчелотти «опережал время»
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Бывший массажист «Реджаны» и «Спартака» Геннадий Беленький рассказал о работе с экс-тренером итальянского клуба Карло Анчелотти.

– А насколько он интересовался, например, вашей сферой ответственности?
– Интересовался. Приходил к нам до тренировки и после. Всегда спрашивал о состоянии игроков, кто может тренироваться, а кто нет. В этом плане он тоже опережал время. Я работал в качестве массажиста, а ему было интересно мнение всех. Порой устраивал консилиумы и коллегиально принимали решение. Уже тогда понимал, как важна медицина.

– С кем вы сравнили бы его из советско-российской школы?
– Мне в жизни повезло: я и с Бесковым, и с Романцевым поработал. Впоследствии и с Карпиным в «Спартаке». Но не хотел бы с кем-то сравнивать Анчелотти. Просто посмотрите на количество трофеев Карло в разных странах. Это лучше всяких сравнений. Таких, как он, просто нет, – сказал Беленький в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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«Анчелотти уже тогда опережал время». Как экс-массажист «Спартака» работал с Карло
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