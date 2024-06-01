Беленький: уходя из «Реджаны», Карло собрал всех, было очень трогательно

Бывший массажист «Реджаны» и «Спартака» Геннадий Беленький рассказал о том, как состоялось прощание экс-тренера итальянского клуба Карло Анчелотти с командой. Напомним, Анчелотти возглавлял «Реджану» с 1995 по 1996 год.

– Анчелотти красиво попрощался с командой после такого сезона?

– Очень. Как только сезон закончился, поползли слухи, что его хотят видеть в другом клубе Серии А. В «Парме». У него там недалеко был дом, кстати. Когда даже работал в «Реджане», то часть времени проводил в гостинице, а иногда ездил домой, так как там не такое большое расстояние. Поэтому, когда пошли разговоры о «Парме», а в то время это был очень сильный клуб, мы понимали, что он вряд ли откажется.

Он организовал большой ужин, куда пригласил всех – от президента до человека, который следит за полем. Это был знак уважения. Там он произнёс много добрых слов. Сказал, что покидает «Реджану» и переходит в «Парму». Было очень трогательно, – сказал Беленький в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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