Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» хочет сохранить Кварацхелию в клубе, несмотря на активный интерес «ПСЖ» — Романо

«Наполи» хочет сохранить Кварацхелию в клубе, несмотря на активный интерес «ПСЖ» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис по-прежнему намерен сохранить 23-летнего крайнего нападающего Хвичу Кварацхелию в клубе, несмотря на усиливающийся интерес со стороны «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Де Лаурентис намерен предложить грузинскому футболисту новое трудовое соглашение, которое может включать пункт об отступных, аналогичный тому, что есть в контракте у нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «ПСЖ» уже согласовал условия личного контракта с Кварацхелией. Подчёркивалось, что футболист может обойтись французскому гранду в € 100 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн. В России Кварацхелия известен по игре за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и сборную Грузии.

Кварацхелия празднует выход в финальную часть Евро:

Материалы по теме
«ПСЖ» и Кварацхелия договорились об условиях личного контракта игрока — L'Équipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android