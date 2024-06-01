Источник: Валерий Карпин может стать тренером «Бешикташа»

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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин может возглавить турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Бешикташ» всерьёз заинтересовался российским специалистом. Карпин находится в шорт-листе турецкого клуба, куда также входят ассистент тренера дортмундской «Боруссии» Нури Шахин и тренер «Антверпена» Марк ван Боммел.

Подчёркивается, что у руководства «Бешикташа» положительное мнение о Карпине, поскольку он был качественным футболистом, его команды демонстрируют современный футбол, а также российский специалист умеет выстраивать отношения с игроками.

Напомним, Карпин тренировал «Ростов» с 2017 по 2021 год, с 2022 года 55-летний специалист вновь работает с «Ростовом».

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