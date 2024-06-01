Источник: «Рубин» и «Химки» проявляют интерес к Помазуну

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, который находится в аренде в «Урале», имеет несколько вариантов для продолжения карьеры. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют подмосковные «Химки» и казанский «Рубин». Клубы РПЛ потеряли своих основных голкиперов и готовы усилить вратарскую позицию.

Отмечается, что после аренды в «Урале» Помазун будет общаться с ЦСКА по своему будущему. Для Помазуна важно иметь игровую практику, поэтому при решении он будет отталкиваться от итогов разговора с московским клубом.

Напомним, Помазун является воспитанником армейцев. В сезоне-2023/2024 он сыграл за «Урал» 34 игры во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов и провёл восемь «сухих» матчей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,5 млн.