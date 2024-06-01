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Экс-массажист «Спартака» и «Реджаны» рассказал, как Анчелотти общается с людьми в быту

Экс-массажист «Спартака» и «Реджаны» рассказал, как Анчелотти общается с людьми в быту
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Бывший массажист московского «Спартака» и «Реджаны» Геннадий Беленький рассказал, как Анчелотти общается с людьми в быту.

– Вы рассказывали, что общались даже после его ухода. Как это было?
– Опять же, через Векке. Он жил здесь, в Реджо-нель-Эмилии. И Карло после каких-то матчей или же во время отпуска заезжал к нему. Меня тоже приглашали. Было очень приятно услышать, что он помнит весь основной состав той «Реджаны».

Не могу сказать, что мы дружили или даже приятельствовали. Просто иногда виделись. В быту Карло абсолютно обычный человек. Приятный, добрый. Он всегда умел держать вокруг себя позитивную атмосферу. Это он перенёс и в работу. Всегда может найти нужные слова.

– То, что он продолжает работать на таком уровне, вас удивляет?
– Нет. Он слишком хорошо знает футбол как игрок и как тренер. И главное – успехи. Они дают энергию продолжать,

– Какое его ждёт тренерское будущее: он будет работать в «Реале» до конца карьеры? Или на финише возглавит сборную?
– Всё определяет успехи. Какой бы Анчелотти ни был титулованным и уважаемым, за прежние заслуги его никто держать не будет. Если он перестанет добиваться результата, то потеряет место в «Реале», – сказал Беленький в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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