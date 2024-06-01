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«Боруссия» не может позволить себе выкупить Санчо у «Манчестер Юнайтед» — Sky Sports

«Боруссия» не может позволить себе выкупить Санчо у «Манчестер Юнайтед» — Sky Sports
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Несмотря на заинтересованность дортмундской «Боруссии» в 24-летнем крайнем нападающем Джейдоне Санчо, выступающим за «шмелей» на правах аренды, немецкий клуб не сможет выкупить его у «Манчестер Юнайтед» из-за слишком высокой цены на футболиста. Об этом сообщает Sky Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

Санчо перешёл в «Боруссию» 11 января 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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