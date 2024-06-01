Тео Эрнандес может вернуться в мадридский «Реал» — Николо Скира

26-летний защитник «Милана» Тео Эрнандес может стать игроком мадридского «Реала», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «сливочные» проявляют предметный интерес к футболисту. Игрок уже выступал за «Реал» с 2017 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что французский защитник может перейти в «Баварию».

Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» в июле 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 22,8 млн. В нынешнем сезоне Эрнандес сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.