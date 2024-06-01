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Эдуард Сперцян: с Ивичем расстались в хороших отношениях

Эдуард Сперцян: с Ивичем расстались в хороших отношениях
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как прошло расставание с экс-тренером «быков» Владимиром Ивичем, покинувшим клуб 13 марта 2024 года.

«Всё прошло нормально, расстались в хороших отношениях. Сейчас мы не особо с ним общаемся, но пару раз списывались после его ухода из «Краснодара». После того как он покинул команду, я улетел в сборную. Уже потом созвонились, чуть-чуть поговорили», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Краснодара» в январе 2023 года. За этот период под его руководством «быки» приняли участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых они 27 раз победили, 11 раз сыграли вничью и 10 раз потерпели поражение.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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