Агент Помазуна заявил, что обсудит будущее вратаря «Урала» после игры с «Акроном»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, заявил, что обсудит будущее своего клиента после ответного переходного матча с «Акроном», который состоится сегодня, 1 июня.

«Сегодня решающая для «Урала» игра. Завтра уже будем что-то комментировать. Пока я Илью не дёргаю, как вы это себе представляете, когда он играет. Все разговоры по будущему будут после сегодняшней игры», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Помазун играет в «Урале» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат московскому ЦСКА. В сезоне-2023/2024 он сыграл за «Урал» 34 игры во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов и провёл восемь «сухих» матчей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,5 млн.

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