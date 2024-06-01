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Агент Помазуна заявил, что обсудит будущее вратаря «Урала» после игры с «Акроном»

Агент Помазуна заявил, что обсудит будущее вратаря «Урала» после игры с «Акроном»
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, заявил, что обсудит будущее своего клиента после ответного переходного матча с «Акроном», который состоится сегодня, 1 июня.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня решающая для «Урала» игра. Завтра уже будем что-то комментировать. Пока я Илью не дёргаю, как вы это себе представляете, когда он играет. Все разговоры по будущему будут после сегодняшней игры», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Помазун играет в «Урале» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат московскому ЦСКА. В сезоне-2023/2024 он сыграл за «Урал» 34 игры во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов и провёл восемь «сухих» матчей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,5 млн.

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Источник: «Рубин» и «Химки» проявляют интерес к Помазуну
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