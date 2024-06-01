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Агент: если Тодоровича не захотят отпускать, он продолжит карьеру в «Ахмате»

Агент: если Тодоровича не захотят отпускать, он продолжит карьеру в «Ахмате»
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Футбольный агент Горан Попов, представляющий интересы защитника грозненского «Ахмата» Дарко Тодоровича, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Что дальше? У Дарко есть контракт. Но если «Ахмату» поступит хорошее предложение, и в клубе захотят эту сделку, мы оставляем всё на их усмотрение. Все отметили, что Тодорович отлично выглядел после зимнего перерыва. 12-13 матчей он провёл на хорошем уровне. Так что если возникнет интерес от других клубов, посмотрим, к чему это приведёт. Если Тодоровича не захотят отпускать, он продолжит карьеру в «Ахмате», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В зимнюю паузу 27-летний боснийский защитник Дарко Тодорович продлил контракт с «Ахматом». Действующее трудовое соглашение игрока с командой из Грозного рассчитано до лета 2027 года.

В сезоне-2023/2024 Дарко Тодорович провёл за «Ахмат» 35 матчей. Он забил один мяч и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,2 млн.

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