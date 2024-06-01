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Агент: будущее Клаудиньо? Поговорим об этом после финала Кубка

Агент: будущее Клаудиньо? Поговорим об этом после финала Кубка
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 27-летнего полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал, когда он будет готов говорить о будущем своего клиента.

«Будущее Клаудиньо? Пообщаемся на эту тему после финала Кубка. Сейчас неэтично говорить об этом. Всё решим потом», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Суперфинал Фонбет Кубка России состоится завтра, 2 июня. В нём сыграют «Зенит» и «Балтика».

В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

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