В «Ростове» прокомментировали информацию об интересе «Бешикташа» к Карпину

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о том, что нынешний главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин может возглавить турецкий «Бешикташ».

«Я не знаю о новости, что «Бешикташ» заинтересован в Карпине, и комментировать её не могу. Конечно, Карпин остаётся в «Ростове», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что российский специалист находится в шорт-листе турецкого клуба, куда также входят ассистент тренера дортмундской «Боруссии» Нури Шахин и тренер «Антверпена» Марк ван Боммел. Подчёркивалось, что у руководства «Бешикташа» положительное мнение о Карпине, поскольку он был качественным футболистом, его команды демонстрируют современный футбол, а также российский специалист умеет выстраивать отношения с игроками.

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