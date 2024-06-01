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«Сити» хочет ускорить процесс переговоров по новому контракту Де Брёйне — Football Insider

«Сити» хочет ускорить процесс переговоров по новому контракту Де Брёйне — Football Insider
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«Манчестер Сити» намерен ускорить переговорный процесс с 32-летним атакующим полузащитником Кевином Де Брёйне о продлении его контракта. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, после существенного вклада Де Брёйне в победу «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне чемпионата Англии руководство «горожан» приняло решение сохранить бельгийского футболиста в клубе.

Напомним, в нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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