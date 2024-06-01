Игрок «Спартака» Чернов рассказал, что нужно сделать для того, чтобы свергнуть «Зенит»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался по поводу того, что нужно сделать для того, чтобы свергнуть «Зенит».

— Удивлён, что «Зенит» стал чемпионом, ведь перед последним туром всё было не в его пользу?

— Удивлён. «Краснодар» же пять минут отделяло от чемпионства? Конечно, хотелось, чтобы «Краснодар» или «Динамо» выиграли чемпионат. Можно поздравить «Зенит» — заслужили.

Чтобы свергнуть «Зенит», нужно брать свои очки. В этом сезоне шансы были. Если в следующем сезоне будем играть как во второй части: набирать очки с лидерами и выигрывать у тех, кто во второй части таблицы находится, всё будет хорошо, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд после победы в сезоне-2023/2024.