Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

А. Березуцкий — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: прекрасный трансфер для всей России

А. Березуцкий — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: прекрасный трансфер для всей России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Алексей Березуцкий высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Думаю, это прекрасный трансфер для всей России, когда игрок из нашего чемпионата переезжает в «ПСЖ». Я могу только пожелать ему удачи, терпения и чтобы он не просто там закрепился, но и потихонечку занял место основного вратаря. Наверное, поначалу Матвей будет вторым номером, но это уже зависит от того, как он будет работать. Думаю, все шансы есть», – приводит слова Березуцкого «Советский спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости с «Краснодаром» о переходе Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Материалы по теме
Сафонов подписал контракт с «ПСЖ»! Все детали главного российского трансфера лета. LIVE
Live
Сафонов подписал контракт с «ПСЖ»! Все детали главного российского трансфера лета. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android