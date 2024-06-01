А. Березуцкий — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: прекрасный трансфер для всей России

Бывший футболист сборной России Алексей Березуцкий высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Думаю, это прекрасный трансфер для всей России, когда игрок из нашего чемпионата переезжает в «ПСЖ». Я могу только пожелать ему удачи, терпения и чтобы он не просто там закрепился, но и потихонечку занял место основного вратаря. Наверное, поначалу Матвей будет вторым номером, но это уже зависит от того, как он будет работать. Думаю, все шансы есть», – приводит слова Березуцкого «Советский спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости с «Краснодаром» о переходе Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.