Представитель агентства Роши: Виллиан провёл великолепный сезон

Представитель агентства Sferico Sports Management высказался относительно игры центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши в нынешнем сезоне.

«Виллиан провёл великолепный сезон. Он один из лучших защитников лиги», — приводит слова представителя агентства Sferico Sports Management «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Роша принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Бразильский футболист перешёл в ЦСКА из португальского «Портимоненсе» в сентябре 2022 года.

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