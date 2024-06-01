Сперцян назвал сильное качество Ивича

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал сильное качество экс-тренера клуба Владимира Ивича. Сербский специалист был уволен из «Краснодара» 13 марта.

«Сильное качества Ивича? Думаю, дисциплина. В этом компоненте мы прибавили с ним», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

По ходу прошлого сезона Владимир Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара». Новым рулевым южан стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2018 по 2021 год.

Напомним, по итогам сезона в чемпионате России по футболу обладателем золотых медалей стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.