Пресс-служба Кубка России показала медали для победителя турнира

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Пресс-служба Фонбет Кубка России в официальном телеграм-канале турнира показала медали, которые получит его победитель.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фото: Пресс-служба Кубка России

Фото: Пресс-служба Кубка России

Напомним, Суперфинал Кубка России состоится завтра, 2 июня. В финальном матче встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

На стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

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