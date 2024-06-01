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Бывший массажист «Спартака» заявил, что закончил работу в «Сассуоло»

Бывший массажист «Спартака» заявил, что закончил работу в «Сассуоло»
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Бывший массажист «Реджаны» и «Спартака» Геннадий Беленький рассказал, что закончил работу в «Сассуоло».

– Как ваши дела? В 2022-м вы приостановили работу в «Сассуоло». Что происходит сейчас?
– Я не вернулся к работе. Так получилось, что состояние здоровья не позволяло трудиться в прежнем режиме. Работа в Серии А предполагала большую занятость. Я попросил меня отпустить. Хотя порой приезжал, и мне всегда предлагали вернуться. Я провёл в футболе 43 сезона. Теперь мне 70 лет. Наверное, пришло время отдохнуть, – сказал Беленький в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В этом сезоне «Сассуоло» финишировал 19-м и вылетел из Серии А. Ему удалось записать на свой счёт 30 очков после 38 игр.

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