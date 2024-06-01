Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар поддержал скандирование «Месси» на матче «Аль-Хиляля» с «Аль-Насром» Роналду

Неймар поддержал скандирование «Месси» на матче «Аль-Хиляля» с «Аль-Насром» Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Во время финального матча саудовского Кубка короля, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» (1:1, 5:4 пен.), компания людей, сидевшая в ложе рядом с нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром, начала скандировать «Месси, Месси!» Бразильский футболист отреагировал на это, начав смеяться и снимать происходящее на телефон. По информации некоторых источников, Неймар также скандировал «Месси».

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»:

Кубок Короля . Финал
31 мая 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
5 : 4
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Митрович – 7'     1:1 Яхья – 88'    
Удаления: Аль-Булайхи – 87', Кулибали – 90' / Оспина – 56'

Напомним, в составе «Аль-Насра» играет нападающий Криштиану Роналду.

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий «Аль-Насра» Айман Яхья. На 56-й минуте прямую красную карточку получил вратарь гостей Давид Оспина. На 87-й минуте с поля также был удалён защитник хозяев Али Аль-Булайхи. На 90-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали.

Материалы по теме
Фото
Роналду плакал на протяжении нескольких минут после поражения в Кубке Короля
Материалы по теме
На слёзы Роналду больно смотреть. Всё из-за пенальти в «смертоубийственной» игре за трофей
На слёзы Роналду больно смотреть. Всё из-за пенальти в «смертоубийственной» игре за трофей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android