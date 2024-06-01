Неймар поддержал скандирование «Месси» на матче «Аль-Хиляля» с «Аль-Насром» Роналду

Во время финального матча саудовского Кубка короля, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» (1:1, 5:4 пен.), компания людей, сидевшая в ложе рядом с нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром, начала скандировать «Месси, Месси!» Бразильский футболист отреагировал на это, начав смеяться и снимать происходящее на телефон. По информации некоторых источников, Неймар также скандировал «Месси».

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»:

Напомним, в составе «Аль-Насра» играет нападающий Криштиану Роналду.

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий «Аль-Насра» Айман Яхья. На 56-й минуте прямую красную карточку получил вратарь гостей Давид Оспина. На 87-й минуте с поля также был удалён защитник хозяев Али Аль-Булайхи. На 90-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали.