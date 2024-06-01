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Алексей Березуцкий: я не поддерживал «Зенит» в чемпионской гонке

Алексей Березуцкий: я не поддерживал «Зенит» в чемпионской гонке
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Бывший тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о том, кого он поддерживал в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Я не поддерживал «Зенит». Не потому, что я имею что-то против этой команды. Просто хотелось, чтобы у нас был новый чемпион. Думаю, тогда бы и «Зенит» в следующем сезоне сделал качественный скачок вперёд. Это исключительно для интереса, а не из-за того, что я не желаю чемпионства «Зениту». Но в итоге, как мы поняли, чемпионом стал тот, кто больше всего этого заслужил, как обычно это и бывает», – приводит слова Березуцкого «Советский спорт».

Напомним, по итогам сезона в чемпионате России по футболу обладателем золотых медалей стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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