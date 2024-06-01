Дьяков: «Балтика» может красиво закончить сезон победой в Кубке России

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался по поводу предстоящего Суперфинала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

«С нынешним форматом Кубка было возможно увидеть любую команду в финале. Понятно, что у команд низшего дивизиона шансы пройти далеко равны нулю. Немного странно, что ЦСКА проиграл только «Зениту», а «Балтика» проиграла кучу матчей и вышла в финал. Никто не ожидал увидеть их в финале, но молодцы. Очень прилично смотрелись в игре со «Спартаком». Да, вылетели из чемпионата, но могут красиво закончить сезон победой в финале Кубка.

У «Балтики» точно не будет лёгкой победы, да и у «Зенита» тоже. Это финал. Всегда в таких матчах есть нервы. Никто не будет бежать сломя голову. Не думаю, что «Зенит» разорвёт «Балтику». Будет победа питерцев в тяжёлой борьбе», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.