Игроком «Спартака» Мартинсом интересуются клубы из Франции — Metaratings

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра может перейти в клуб во Франции, сообщает портал Metaratings.

По информации источника, клубы Лиги 1 рассматривают люксембургского игрока в качестве опции для усиления. Красно-белые заинтересованы в трансфере, но сам игрок хотел бы остаться в «Спартаке».

Мартинс выступает за московский клуб с января 2022 года. Летом того же года «Спартак» выкупил контракт футболиста у швейцарского «Янг Бойз» за € 7 млн.

В составе «Спартака» Мартинс провёл 74 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и сделал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.