Источник: Дзюба заявлен за «Родину Медиа»

Форвард Артём Дзюба дозаявлен клубом «Родина Медиа». Нападающий может сыграть уже в ближайшем матче МФЛ. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Иван Карпов.

Ранее президент медийного клуба «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что готов пригласить известного российского нападающего Артёма Дзюбу в свою команду.

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.