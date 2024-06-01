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Источник: Дзюба заявлен за «Родину Медиа»

Источник: Дзюба заявлен за «Родину Медиа»
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Форвард Артём Дзюба дозаявлен клубом «Родина Медиа». Нападающий может сыграть уже в ближайшем матче МФЛ. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Иван Карпов.

Ранее президент медийного клуба «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что готов пригласить известного российского нападающего Артёма Дзюбу в свою команду.

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

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