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Два французских гранда интересуются Марсьялем — Sky Sports

Два французских гранда интересуются Марсьялем — Sky Sports
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, который покинет «красных дьяволов» по окончании нынешнего сезона, интересен «Лиону» и «Марселю». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста также заинтересован «Бешикташ», выступающий в чемпионате Турции.

Напомним, в нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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