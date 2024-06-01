Два французских гранда интересуются Марсьялем — Sky Sports

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, который покинет «красных дьяволов» по окончании нынешнего сезона, интересен «Лиону» и «Марселю». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста также заинтересован «Бешикташ», выступающий в чемпионате Турции.

Напомним, в нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: