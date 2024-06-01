Алексей Березуцкий: «Зенит» — явный фаворит Суперфинала, но «Балтика» может побороться

Бывший тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу, в котором сыграют «Балтика» и «Зенит».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Здесь есть явный фаворит, это «Зенит». Но «Балтика» может побороться, и у неё может получиться выиграть на контратаках. Финал состоит из одного матча, и всё может быть. Мы уже видели в чемпионате России, что «Балтика» была близка к тому, чтобы сыграть с «Зенитом» как минимум вничью. Если повторится, там уже пенальти, а это лотерея», – приводит слова Березуцкого «Советский спорт».

Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА.

В нынешнем сезоне «Балтика» и «Зенит» играли между собой четыре раза. В трёх встречах победу одержал «Зенит» и в одной — «Балтика».