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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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Стало известно, какие призовые получит победитель финала Лиги чемпионов

Стало известно, какие призовые получит победитель финала Лиги чемпионов
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Клуб, который выиграет финальный матч Лиги чемпионов нынешнего сезона, заработает £ 17 млн (€ 19,9 млн) только за эту встречу, без учёта прибыли от телевизионных прав. Об этом сообщает The Sun.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, клуб, проигравший в финале, заработает £ 12,9 млн (€ 15,1 млн).

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 июня. В нём сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

На своём пути к финалу «Реал» обыграл «Лейпциг» (2:1), «Манчестер Сити» (4:4, 4:3 пен.) и «Баварию» (4:3). «Боруссия» в плей-офф Лиги чемпионов оказалась сильнее ПСВ (3:1), мадридского «Атлетико» (5:4) и «ПСЖ» (2:0).

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