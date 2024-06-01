Стало известно, какие призовые получит победитель финала Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Клуб, который выиграет финальный матч Лиги чемпионов нынешнего сезона, заработает £ 17 млн (€ 19,9 млн) только за эту встречу, без учёта прибыли от телевизионных прав. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, клуб, проигравший в финале, заработает £ 12,9 млн (€ 15,1 млн).

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 июня. В нём сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

На своём пути к финалу «Реал» обыграл «Лейпциг» (2:1), «Манчестер Сити» (4:4, 4:3 пен.) и «Баварию» (4:3). «Боруссия» в плей-офф Лиги чемпионов оказалась сильнее ПСВ (3:1), мадридского «Атлетико» (5:4) и «ПСЖ» (2:0).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: