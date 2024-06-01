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Кузнецов: я бы не увольнял Федотова. Придёт новый тренер — и ЦСКА сразу станет чемпионом?

Кузнецов: я бы не увольнял Федотова. Придёт новый тренер — и ЦСКА сразу станет чемпионом?
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по поводу возможного увольнения главного тренера клуба Владимира Федотова.

«Я бы не увольнял Федотова, но вопрос надо задавать руководству, которое будет решать. Это будет ещё потерей времени. В ЦСКА придёт новый тренер, и они сразу, что ли, станут чемпионами? Нет, конечно. Для нового тренера нужно будет время для трансферов, системы, адаптации футболистов», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Владимир Федотов является главным тренером московского ЦСКА с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

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