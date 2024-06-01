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Артём Ребров назвал Константина Тюкавина лучшим игроком сезона-2023/2024

Артём Ребров назвал Константина Тюкавина лучшим игроком сезона-2023/2024
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Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, кого считает лучшим игроком сезона-2023/2024 в России.

«Тюкавин — лучший футболист этого сезона. «Динамо» до последнего билось за чемпионство, а Костя забивал нужные голы. Даже когда Нгамалё забил важный мяч с «Балтикой», это заслуга Тюкавина. Он был одним из тех, кто помог «Динамо» бороться за чемпионство. У него и в том году был хороший сезон, но сейчас он стал лидером. Начинает взрослеть, а с этим раскрываются лидерские качества», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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