«Тоттенхэм» готов продать 11 футболистов в летнее трансферное окно — The Sun

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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу намерен провести масштабную перестройку команды, в результате которой клуб могут покинуть 11 футболистов. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в числе игроков, выставленных на продажу, будут нападающий Ришарлисон, полузащитники Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Джовани Ло Чельсо, вингер Брайан Хиль и защитник Эмерсон Ройял.

Отдельно подчёркивается, что на Ришарлисона претендует клуб из Саудовской Аравии, готовый предложить за бразильского нападающего £ 60 млн (€ 70,4 млн).

Напомним, по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги подопечные Постекоглу набрали 66 очков и заняли пятое место. Австралийский специалист возглавил «Тоттенхэм» минувшим летом.

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